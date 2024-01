Obos solgte 1.587 boliger for i alt 7,7 milliarder kroner i 2023, og samlet salgssum falt dermed 44 prosent fra året før, går det frem av en pressemelding onsdag.

– Vi ventet at 2023 skulle bli et krevende år, og det ble det også. Pris- og renteøkninger har slått hardt inn i nyboligmarkedet i både Norge og Sverige og kundene har satt seg på gjerdet, sier konsernsjef i Obos Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.

Salget av eneboliger og småhus falt 25 prosent, mens salget av leiligheter ble mer enn halvert og gikk tilbake 54 prosent.

– Nedgangen merkes nå mest i Oslo-området, der vi bygger leiligheter og volumene i utgangspunktet er større, fortsetter Obos-sjefen.

– Må tilpasse byggingen

Konsernet ferdigstilte i løpet av fjoråret 3.548 boliger, hvorav 3.420 ble overlevert til nye eiere. Bygging av 1.685 boliger ble igangsatt, mens 5.678 boliger nå er under bygging. Salgsgraden på boligene under bygging er 59 prosent, ned fra 67 prosent ved utgangen av 2022.

– Et svakere boligsalg gjør at vi må tilpasse boligproduksjonen vår deretter, men vi setter ikke alt på vent, understreker Siraj.

Eksempelvis startet Obos opp bygging på Ulven i Oslo, og på Ladebyhagen i Trondheim uten forhåndssalg. Videre er 60 leiligheter i Täby kommune nå under bygging like utenfor Stockholm.

– Det er fordi vi tror at det vil være behov og etterspørsel etter disse boligene da de står ferdige om et par år. Det er en fare for at det vil bli ferdigstilt for få nye boliger i 2025 og 2026, derfor prøver vi å opprettholde en kontinuitet i boligbyggingen vår – innenfor forsvarlige rammer, fortsetter Siraj.

Ti boliger på ett kvartal

Boligbyggingen i Oslo er på et historisk lavmål, og statistikk fra Boligprodusentene viste at det ble igangsatt ti (!) boliger i hovedstaden i tredje kvartal. Tallene for siste del av 2023 er ikke klare ennå, men det kan ligge an til at Obos-prosjektet med 264 leiligheter på Ulven står for nærmest alle nye boliger som påbegynt i Oslo i perioden, skrev Kapital nylig.

Samtidig varsler Røisland & Co. at svake salgstall vil gi minimalt med nye boliger fremover. Selskapet anslår for hovedstaden at bare 363 enheter vil være ferdigstilt i 2026, og baserer seg da på hva som ble solgt i 2023. Studentboliger kan bidra til et noe høyere tall, men at det blir under 500 er Røisland-sjefen Martine Røisland ganske sikker på.