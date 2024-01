Laksemilliardær kjøper Nesøya-luksus til skyhøy pris

Gustav Witsøe sin nære medarbeider Thomas Jessen skal sammen med kona Doribeth Jessen ha kjøpt en strandvilla på Nesøya til over 80 millioner kroner, og har med det satt prisrekord i boligområdet. Det melder DN torsdag.

Det er tidligere Pareto-topp Ole Henrik Børge som solgte eiendommen. Ifølge DN kjøpte han eiendommen, Vesthellinga 3, for 58,5 millioner kroner i 2016. Boligen var da på 936 kvadratmeter, mens tomten er 3,7 mål, og inneholder strandlinje, badehus, solbrygge, flytebrygger og tennisbane.

DN skrev i desember i fjor at eiendommen var solgt, samtidig som eiendomsmegler Carl Fredrik Solli i Privatmegleren Solli og Partnere opplyste at prisantydningen var 95 millioner kroner. Megleren mente salget trolig ville sette prisrekord, da forrige rekord kom tidlig på 2000-tallet da Kolberg-familien kjøpte en stor tomt for 80 millioner kroner.

En søknad om konsesjonsfrihet avslører nå at det er Thomas og Doribeth Jessen som er kjøperne av Vesthellinga 3. Salget er foreløpig ikke tinglyst, hvilket vil si at salgssummen ikke er kjent.

Jessen har ifølge Kapital en formue på 1,25 milliarder kroner, og er med et landets 377. rikeste. Størsteparten av formuen ligger i eierskapet i Witsøes holdingselskap Kvarv, der han har to prosent. Jessen var sentral i oppbyggingen av investeringsselskapet, og var konsernsjef i fire og et halvt år. Han er nå direktør for forretningsutvikling.