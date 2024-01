Berent Friele har tidligere pantsatt to eiendommer – én i Bergen, én på Geilo – for å ta opp flere lån hos privatpersoner og banker.

I august politianmeldte investor Bjørn Hanevik kaffearvingen Berent Friele for grovt bedrageri og dokumentforfalskning på grunn av et gråmarkedslån på ti millioner som Friele tok opp da et FN-prosjekt var i ferd med å kollapse. Saken behandles i Hordaland tingrett i slutten av måneden.

Etter at eiendommen hans på Geilo ble besluttet tvangssolgt av Buskerud tingrett, er eiendommen nå lagt ut på det åpne markedet. Prisen er høye 45 millioner kroner, melder Dagens Næringsliv. Det er den dyreste hytten på markedet.

Frieles eiendom ble kjøpt i 2016 og består av tre tomter på 4,8 mål, som han betalte 16 millioner kroner for, skriver DN. Frieles advokat ville ikke kommentere saken.