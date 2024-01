Jon Almaas som bonde

Komikeren, artisten og programlederen Jon Almaas, 55, som bygget seg opp i NRK som programleder i Nytt på Nytt, flyttet i desember fra Vinderen i Oslo til en stor gård i Nes kommune.

Almaas sier han ikke vet noe som helst om det å være bonde, men han gleder seg til å lære.

Han gleder seg til mye plass, med hund og katt, og legeutdannet kone.

I julen fortalte, og viste han, hvordan han skulle reparere en traktor som skulle brukes til snemåking.

Sannsynligvis har Jon Almaas solgt en bolig på Oslo vest dyrt, og kjøpt gård med stort hus, låve og stort dyrkbart areal billig. Prisene på Vinderen har vært gode, og prisen på landbrukseiendommer er kunstig lave. De kan ikke og skal ikke være høyere enn at kjøper kan forrente kjøpesummen med landbruksdriften.

Jon Almaas har trolig gjort noe som flere har gjort, eller ønsker å gjøre. Han bruker ikke mer enn 45 minutter med bil fra Oslo til gården.

Selg dyrt, kjøp billig. Almaas har en bachelorgrad i økonomi fra USA, så dette har han fått med seg.

Det morsomme, eller spesielle, er at Jon Almaas slett ikke behøver å kunne noe om det å være bonde. Han vil helt sikkert ikke drive med dyr (ku, sau), for det krever stell og pass i fjøset, og det har ikke Almaas eller ektefelle tenk å slite seg ut på. Tid har han heller ikke, for han har to–tre programlederjobber i TV Norge, hvor han havnet etter NRK, og det er nok gode og lettjente penger.

Almaas kan sikkert starte med grønt og frukt, men det krever mye pleie og endel kunnskap, og selv om Almaas er lærevillig, tror vi ikke at han begynner med det.

Da gjenstår to muligheter. Han kan sørge for korndriften selv. Det er et temmelig stort areal, og hvis han setter seg på traktoren et par uker om våren og to–tre uker om høsten, kan han tjene noen hundre tusen kroner. Det er derfor alle små og middels store gårder rundt Oslo har korn som inntekt. Man sår og høster, og så bor man bra. Lettere blir det ikke.

Men det aller enkleste er å leie ut den drivbare kornvirksomheten til en nabo som gjerne vil ha litt mer å gjøre for å tjene litt mer.

Jon Almaas behøver egentlig ikke å gjøre noe som helst. Han kjøpte en gård, som er et herlig sted å bo, og så kan han leie ut kornareal, fjøs til lager og andre bygg.

Så lett er det å bli bonde i Norge.Vi gleder oss til å se hvordan Jon Almaas vil gjøre det.

Hypp, hypp.