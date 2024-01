Sykepleiere – bli i Oslo!

Debattinnlegg: James Stove Lorentzen (H), byråd for byutvikling i Oslo

Oslo skal være en by for alle. Ikke minst for sykepleiere, lærere og fagarbeidere. Derfor skal vi ha et mangfoldig boligtilbud, der folk kan skaffe seg en bolig i rimelig avstand til jobb. Det er min høyeste prioritet.

Det er åpenbart utfordrende for mange enslige med alminnelig inntekt å kjøpe seg inn på boligmarkedet i Oslo nå. Det er mange grunner til at prisveksten og den økonomiske belastningen ved å eie egen bolig nå er høy, men løsningen er ikke å be sykepleierne flytte til Drammen, slik Trygve Hegnar synes å mene.

Fortgang i boligbyggingen er det absolutt viktigste enkelttiltaket for å dempe prisveksten og sikre at flere kan eie egen bolig. Derfor ser jeg det som min viktigste oppgave å legge til rette for høy boligbygging gjennom å regulere mer, jobbe i tett dialog med utbyggerne og sørge for at kommunen jobber mer effektivt. Byrådet har satt seg et mål om at det skal reguleres minst 3.000 boliger per år. Det er ambisiøst når en ser på gjennomsnittet de siste årene, men jeg mener det er realistisk.

Vi må bygge slik at markedet stabiliserer seg. For å få til dette må vi legge til rette for boligbygging i flere områder av byen på samme tid. De siste ti årene er en stor andel av nye boliger blitt bygget i indre by øst, men ved å legge til rette for økt boligbygging i større deler av byen samtidig, vil vi både kunne få et større mangfold av boliger og et bedre tilbud for flere.

Får vi studentene ut av det ordinære boligmarkedet, frigis mange leiligheter

Å tillate flere mindre leiligheter vil også være et viktig tiltak for å få flere inn på boligmarkedet, og det arbeidet er vi i gang med. Nesten halvparten av Oslos befolkning bor alene, og mange sliter med å finne en egnet bolig. Vi må legge til rette for denne gruppen ved å bygge flere små leiligheter, gjerne med gode fellesfasiliteter som også fremmer sosialt samvær.

Vi trenger også å få fart i utbyggingen av flere studentboliger og boliger tilrettelagt for eldre. Får vi studentene ut av det ordinære boligmarkedet, frigis mange leiligheter. Oslo har en lav dekningsgrad på cirka 12 prosent studentboliger, og det øker presset i leiemarkedet. I tillegg trenger vi flere boliger for eldre, friske, pensjonister som kan tenke seg å flytte til mer hensiktsmessige, tilrettelagte leiligheter. Det vil frigi boliger tilpasset småbarnsfamilier.

Det er viktig å legge til rette for en profesjonalisering av utleiesektoren, samt sørge for at det er nok utleieboliger tilgjengelig på markedet

Nye boligkjøpsmodeller som leie til eie, deleie og bostart-løsninger som både Oslobolig og flere private utbyggere har satt i gang de siste årene er også viktige for å gi folk med grei inntekt, men begrenset egenkapital, bedre muligheter til å sikre seg en bolig i hovedstaden.

En tredjedel av husholdningene i Oslo leier bolig, og et bedre fungerende leiemarked vil også være en viktig del av løsningen for byen. Leiemarkedet skal være et trygt alternativ for de som ikke har mulighet til å kjøpe, eller som av andre grunner leier bolig. Andelen leietakere er økende, og det har de siste årene vært et økende press i leiemarkedet. Det er viktig å legge til rette for en profesjonalisering av utleiesektoren, samt sørge for at det er nok utleieboliger tilgjengelig på markedet.

Oslo trenger sykepleiere, lærere og fagarbeidere, og det har min høyeste prioritet å legge til rette for at de også skal kunne bo i byen.

