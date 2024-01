BER OM 85 MILLIONER: Tidligere landslagsspiller Håvard Nordtveit kjøpte en eksklusiv leilighet av en presset Emil Eriksrød for 76 millioner i november. Én måned senere ble den lagt ut for 90. Nå, 13 måneder senere, forsøkes det å selge leiligheten for 85 millioner. Foto: Belèven