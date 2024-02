Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo steg 3,6 prosent fra desember til januar, går det frem av en pressemelding. På landsbasis var prisene opp 4,2 prosent.

SER RENTEEFFEKT: Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 77.111 kroner i Oslo og 66.856 kroner på landsbasis.

Steg mindre enn vanlig

– OBOS-prisene pleier å stige mye i januar, og det gjorde de også i år. Økningen var likevel litt svakere enn snittet for januar de ti siste årene. Det var ikke uventet at høye renter og mange bruktboliger til salgs skulle gi en noe svakere oppgang i januar enn normalt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en kommentar.

Januar-snittet for perioden 2014-23 viser 3,9 prosent oppgang. De 12 siste månedene har Oslo-prisene steget 1 prosent, mens de på landsbasis er opp 2 prosent.

Noen færre boliger ble omsatt i januar i år enn i januar i fjor, da lettelser i utlånsforskriften slo inn. Men sammenlignet med januar i 2022 og 2021 ble det omsatt flere boliger i Oslo i januar i år.

Trodde på svak oppgang

Da desember-tallene ble sluppet, så Monsvold for seg svak prisoppgang.

– Prisene pleier å stige i januar. Det tror vi vil skje i år også, men oppgangen blir trolig svakere enn normalt, sa hun og spådde samtidig en svak prisutvikling utover vinteren og våren.

– Norges Banks renteheving i desember 2023 gir økte boliglånsrenter i starten av 2024. Sammen med et fortsatt stort lager av usolgte boliger, trekker det ned prisveksten, påpekte sjeføkonomen.

Renteeffekt utover året

Utover sommeren og høsten tror hun effekten av lavere renter i 2024 vil dra boligprisveksten opp igjen. Hun spår 1-2 rentekutt i andre halvår.

– Vi tror god lønnsvekst og fallende inflasjon gir en gradvis bedring i kjøpekraften gjennom 2024. Det er også tegn til at husholdningene er blitt mer optimistiske til utsikten for egen økonomi, boligpriser og renter. Det vil, kombinert med at det er færre boliger til salgs, etterhvert løfte boligprisene noe, fortsetter Monsvold.

– Lav igangsetting av nye boliger i 2022, særlig i Oslo, gir få nye boliger ut på markedet i år. Det vil kunne gi litt høyere prisvekst i Oslo enn mange andre steder, sier Monsvold.