– For å si det sånn; nakenbading ute her er ikke noe problem. Samtidig er utsikten helt amazing. Beliggenheten er anonym, uten innsyn og helt optimal. Villaen synes ikke engang fra veien, samtidig som man bare har to minutter å spasere til post, butikk og bane. Det er ganske unikt for Holmenkollen.

Det forteller en kilde med god kjennskap til eiendommen som nå er solgt, til Kapital.

Men ikke bare tomten, også huset regnes i Holmenkollveien 109 b for å være i særklasse. Praktvillaen er tegnet av anerkjente Logg arkitekter og regnes som et signaturbygg fra arkitektene. Funkisvillaen er på cirka 1.200 kvadratmeter, er møysommelig innredet av selgerne i samarbeid med interiørarkitekter, og har alle moderne fasiliteter som en villa i dette prissjiktet skal ha, i tillegg til utendørs svømmebasseng og tilhørende boltreplass "over Oslo".

Og prislappen? 110 millioner kroner, noe som gjør dette til en av de dyreste eiendommene i Holmenkollen noen sinne, om ikke den dyreste.

Ifølge tinglysningsdokumentet er selgerne Anita og Hans Fredrik Bassøe, og det skal ha tatt paret minst et par år å bygge prakteiendommen, som sto ferdig i 2017/18.

Etter det Kapital kjenner til, skal det ha vært mange som har vært og banket på ekteparets dør med ønske om å kjøpe Holmenkollen-villaen de siste årene, men den har ikke vært til salgs.

Derfor har funkisvillaen heller aldri vært annonsert ute i markedet. Det skal likevel ha lykkes eiendomsmegler Jon Kvisgaard hos Privatmegleren å banke igjennom et salg off market.

Den eksakte grunnen til at han lykkes er ukjent, men det ville ikke vært noen overraskelse om det har noe med prisen å gjøre da den regnes som "veldig god" og det er få andre kjøpere igjen i Norge med nok kapital til å kjøpe og drifte en slik eiendom, etter at en stor del av den potensielle kundegruppen har flyttet til Sveits.

Kjøperne er ekteparet Burak og Anne Solberg Tutar. Burak Tutar, med tyrkisk opprinnelse, har slått seg stort opp på kraftmegling, men er nesten like mye kjent for å ha kjøpt en hytte til 25,3 millioner kroner på Geilo i fjor.