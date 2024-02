I Nordea ser leder for personmarked, Randi Marjamaa, tendenser til optimisme igjen, etter en måned med rekordøkning i søknader om boliglån og finansieringsbevis.

– Det er fortsatt kjøpers marked, men vi ser at flere av våre kunder har vært med i budrunder nå i januar sammenlignet med de siste månedene i fjor. Flere sier også at de igjen er aktivt søkende etter bolig, etter å ha lagt boligkjøpsplanene på is i høst, sier hun.

– Varelageret krymper

I januar ble 6.757 boliger solgt i Norge, 2,2 prosent færre enn i januar i fjor. 5.876 boliger ble lagt ut for salg, 5,8 prosent færre enn i samme måned i 2023.

KJØPERS MARKED: Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge. Foto: Nordea

– Det selges langt flere boliger enn det legges ut, og varelageret som bygget seg opp gjennom høsten er nå i ferd med å bygges ned. Antall usolgte boliger på markedet har falt gjennom hele måneden, sier Eiendom Norge-direktøren.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i januar, opp fra 62 dager i desember. Kortest var salgstiden i Stavanger med omegn med 34 dager, mens salgene tok lengst tid i Tromsø med 106 dager.

– I Stavanger-regionen har vi ikke solgt så mye boliger i januar de siste ti årene som i år. Vi har heller ikke opplevd et så raskt marked, og årsaken er høy sysselsetting og fortsatt lavt tilbud, sier Laila Neverdahl, sjef for EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, i en kommentar.

Økonomene bommet

På forhånd så Handelsbanken for seg 0,2 prosent sesongjustert fall (2,6 prosent nominell vekst), mens DNB Markets ventet 0,2 prosent sesongjustert oppgang.

OVERRASKET: Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Iván Kverme

Handelsbanken erkjenner at boligprisene steg mer enn meglerhuset hadde sett for seg, og noterer seg i en oppdatering at «bruktboligmarkedet ikke skaper noen problemer for Norges Bank med å holde renten høy i ganske lang tid».

«Vi mener psykologi er en viktig faktor. Det meste av usikkerheten tilknyttet rentetoppen og prisveksten er bak oss, og nå venter norske husholdninger heller på de første rentekuttene. Denne psykologien kan bidra til å løfte boligprisveksten mer enn normalt, lenge før Norges Bank faktisk ender opp med å senke renten», heter det.

Spår oppsideoverraskelse

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) retter oppmerksomheten mot at det etter to år med rekordlavt salg av nye boliger nå ferdigstilles få nye boliger.

– Dermed frigjøres få brukte boliger i markedet, noe som tilsier mer press i bruktmarkedet etter hvert som boligforsyningen ikke dekker boligbehovet i en voksende befolkning. Med utsikter til høyere lønnsvekst, lavere inflasjon og lavere renter vil markedet for bruktboliger kunne overraske på oppsiden i første halvår, sier han i en kommentar.