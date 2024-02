Tirsdag leverte OBOS tall for fjerde kvartal og helåret 2023. Det viser en halvering av resultatet.

Boligutbyggeren fikk et resultat før skatt på 700 millioner kroner i 2023 – en reduksjon på 881 millioner kroner sammenlignet med 2022.

Resultatnedgangen skyldes i stor grad nedskrivninger av markedsverdier på OBOS’ næringseiendommer og rentesikringsinstrumenter, som totalt sett påvirket resultatet negativt med på 754 millioner kroner.

Krevende også fremover

– Vi ser noe optimisme i salg av boliger, men forventer at det krevende boligmarkedet for nye boliger med lavt salgs- og igangsettingsvolum og et utfordrende kostnadsbilde også vil prege 2024, kommenterer OBOS-sjefen Daniel Siraj, som nylig feiret 20 år i selskapet.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal 2023 endte på minus 784 millioner kroner, en reduksjon på 1.246 millioner kroner fra samme periode året før. Også her ble resultatet påvirket av nedskrivning av markedsverdien på næringseiendom og rentesikringsinstrumenter.

OBOS startet bygging av 1.685 boliger i året som gikk, ned fra 3.923 boliger i 2022. OBOS hadde totalt 5.678 boliger under bygging ved utgangen av 2023, hvorav 59 prosent er solgt.