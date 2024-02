Fire nye Buen-selskaper konkurs

29. september 2023 ble Buen Fritidsbygg slått konkurs. Nå har fire selskaper til i Buen-systemet meldt oppbud. Buen Partner AS (endret navn fra Buen Gruppen 15. januar 2024), Buen Midt AS, Buen Utvikling AS og Moen Design AS. Buen Utvikling og Buen Midt var eid 100 prosent av Moen Design.

Salget ned 90 prosent

Varden meldte om konkursen først og Buen oppgir selv i en pressemelding at konkursene delvis skyldes at kunder holdt tilbake penger som følge av forsinkelser i etterkant av pandemien.

I tillegg skyldes det på et dårlig marked og store prisøkninger på materialer som de ikke kunne hente inn igjen fra kundene.

Buen opplyser også at salget det siste året har falt til mellom 5 og 10 prosent av salget i 2022. I 2022 omsatte de fem selskapene som nå er konkurs for til sammen 346,2 millioner kroner.

Finansavisen avsløret i fjor høst også at flere kunder klagde på dårlig håndverk og at hyttekjøpere hadde kjempet i flere år for å få utbedret en rekke feil og mangler. Det var også en av hyttekjøperne som slo det første selskapet, Buen Fritidsbygg, konkurs.

– Kravene strømmer på

Advokat Øystein Malmgren er oppnevnt som bobestyrer og frist for å melde krav i boet er satt til 6. mars 2024. Første skiftesamling er berammet til 13. mars 2024, men det er allerede kommet inn mange krav.

– Det strømmer på, sier advokat Øystein Malmgren, som ikke har fått gått gjennom alle enda.

Han opplyser at ekstern gjeld i de fire selskapene på konkurstidspunktet var oppgitt å være på 30 millioner kroner og at hovedbankforbindelsen var DNB.

