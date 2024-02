«Det finnes ingenting liknende, noe sted.»

Det skriver Wall Street Journal om luksuseiendommen som nå er til salgs for hele 295 millioner dollar – 3,1 milliarder kroner – i Naples, Florida. Det kan bli den dyreste eiendommen i USA, ifølge det amerikanske tidsskriftet.



KJØPEREN: John F. Donahue, døde i 2017. Foto: FEDERATED INVESTORS

Eiendommen ligger i det eksklusive nabolaget Port Royal og har til og med sitt eget navn: Gordon Pointe.

Den 36 mål store eiendommen har en hovedbolig og to gjestehus. Totalt er det 20 soverom, 20 bad, en brygge med plass til en 230-fots (70 meter) yacht, en flytebrygge på over 30 meter, i tillegg til hele 500 meter strandlinje.

ENORM TOMT: Luksusvillaen er gigantisk og har egen brygge med plass til yacht på over 70 meter. Foto: Coldwell Banker Realty

30.000 prosent økning

Det var John Donahue, familiepatriarken, som kjøpte den prangende eiendommen tilbake på 80-tallet.

Han måtte den gang ut med «bare» 1 million dollar – 10 millioner kroner – for å få kloa i den ene bygningen på eiendommen – en fiskehytte. Hvis salgssummen går gjennom vil det gi en verdiøkning på enorme 30.000 prosent på nærmere 40 år.

ENSOM MAJESTET: Gordon Pointe ligger helt på tuppen av halvøya. Foto: Coldwell Banker Realty

– Vi har alle hatt glede av eiendommen, men det er på tide å gå videre, sier sønnen Bill til The Journal.

Ifølge sønnen har tidligere president George W. Bush senior og den amerikanske golfspilleren Arnold Palmer vært noen av de kjente gjestene som har vært i huset.

SØNNEN: J. Christopher Donahue, CEO i Federated Investors som ble grunnlagt av hans far John Donahue. Foto: Federated Investors

Ny rekord

Den skyhøye salgssummen kan gi ny rekord for dyreste eiendom solgt i USAs historie.

Den nåværende rekordinnehaveren er milliardær Ken Griffin. Han kjøpte en leilighet på Billionaires Row i Manhattan for nesten 240 millioner dollar tilbake i 2019.

Andre har vært i nærheten, men har senket prisantydningen etter hvert som tiden har gått. Et eksempel er et herskapshus i Los Angeles som går under navnet Casa Encantada. Eiendommen er på over 30 mål med syv soverom og 20 bad. Den ble lagt ut for 250 millioner dollar i fjor, men prisen er nå senket til 195 millioner dollar.