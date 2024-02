Onsdag morgen la Eiendom Norge, i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn, frem hyttestatistikken for 2023. En gjennomsnittlig fritidsbolig falt i pris med 1,2 prosent i fjor, og en typisk hytte koster nå 2.934.029 kroner.

I 2023 ble det solgt 5.664 hytter i Norge, hvilket er en nedgang på 5,2 prosent fra 2022.

Overraskende

Det har de seneste ti årene vært en sterk vekst i hyttemarkedet, som ble toppet med det store oppsvinget under pandemien.

– I 2023 har omsetningsvolumet falt til litt tilbake fra 2022, og vi må tilbake til 2015 for å finne tilsvarende volum, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– I lys av at styringsrenten de siste to årene er økt fra 0,5 til 4,5 prosent, samtidig som leve- og bokostnadene har økt over bred front, er utviklingen overraskende, sier han videre.

Fjellhytter hadde en gjennomsnittspris på 3.095.817 kroner, en nedgang på 0,8 prosent fra 2022. Sjøhytter hadde en gjennomsnittspris på 3.443.247, hvilket er en nedgang på 4,1 prosent fra 2022.

For innlandshyttenes del, falt de med 1,4 prosent – til en en gjennomsnittspris på 1.691.849 kroner.

– Gjennomsnittsprisene faller, ikke overraskende, noe tilbake, og i snitt ble hyttene i 2023 solgt 3,6 prosent under prisantydning, forteller Lauridsen.

Selges mange dyre hytter

Én ting som dog skiller seg ut i positiv forstand, er at det gjennom pandemien skjedde et skifte i antallet omsetninger av hytter over 5 millioner. Dette segmentet har nå mer enn doblet seg i omfang etter pandemien.