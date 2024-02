Selvaag-ledelsen lemper ut aksjer

På toppen har både administrerende direktør Sverre Molvik, og viseadministrerende direktør, Øystein Klungland, solgt unna 70.777 aksjer hver, melder selskapet.

Salgene er gjort til en gjennomsnittskurs på 31,493 kroner pr. aksje. Dermed henter både Molvik og Klungland inn om lag 2,2 millioner kroner hver.

I tillegg har konserndirektøren for kommunikasjon og bærekraft, Kristoffer Gregersen, kvittet seg med 30.354 aksjer til samme gjennomsnittskurs som de to andre. Dermed får han cirka 960.000 kroner for salget.

Etter salget sitter både Molvik og Klungland på 491.387 aksjer hver, mens Gregersen eier 225.135 aksjer.