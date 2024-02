I det foreløpige årsregnskapet for 2023 til Eiendomsspar rapporterer de om økte leieinntekter fra 973 millioner i 2022 til 1.055 millioner i 2023, ifølge en melding.

Driftsresultatet kom på 1.054 millioner kroner i 2023, opp fra 622 millioner i 2022.

Christian Ringnes eier 32 prosent av Victoria Eiendom, som eier 55 prosent av Eiendomaspar.

Resultatet før skatt kom på 524 millioner kroner i 2023. Det inkluderer et resultat før skatt på minus 150 millioner fra Pandox, som Eiendomsspar eier vel 25 prosent av ifølge Holdings, og et resultat før skatt på pluss 674 millioner fra Eiendomsspar. Det er en nedgang fra 2022, da resultatet kom på 1.268 millioner, i stor grad drevet av et positivt resultat fra Pandox i Sverige.

Den negative utviklingen hos Pandox tilskrives «negativ verdiutvikling på selskapets eiendommer og rentederivater», skriver Eiendomsspar i rapporten som kom onsdag kveld.

Eiendomsspars resultat etter skatt kom på 417 millioner kroner, ned fra 1.216 millioner i 2022.

Det er godt nok for styret i Eiendomsspar til å foreslå å øke utbyttet i 2023 til 10 kroner pr. aksje, fra 7 kroner i 2022. Totalt foreslår styret å dele ut 332 millioner.

Selskapet avslører også at det har en likviditetsreserve på 2.375 millioner kroner i 2023, som er en økning fra 1.729 millioner i 2022.