Nyboligsalget stiger: – Gir håp om at vi har nådd bunnen

– Salgstallene i januar gir håp om at vi har nådd bunnen på salg av nye boliger.

Det sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim. I januar økte salget av nye boliger med 12 prosent fra samme måned året før, viser nye tall fra foreningen og Prognosesenteret.

Byggeaktiviteten er fortsatt fallende, med igangsettingen ned 17 prosent i samme periode.

– Nyboligmarkedet er fortsatt på et historisk lavt nivå, og det blir en svært tøff vinter for bransjen, minner Hiim om.

2023 ble oppsummert som et «kriseår for boligbyggingen og bransjen». Hyttemarkedet sliter også, og solgte nye fritidsboliger er ned 41 prosent på årsbasis.

– Behov for kraftfulle tiltak

Solgte nye boliger de siste tre månedene, altså november, desember og januar er på 3.670 boenheter, noe som er 8 prosent under tilsvarende periode året før.

Det er særlig småhusmarkedet rundt storbyene som har en positiv tendens i januar, mener foreningen. I tremånedersperioden er det solgt 958 småhus, ned 9 prosent fra samme periode året før. Til sammenligning ble det solgt 888 eneboliger, noe som er ned 22 prosent.

Det ble solgt 1.824 leiligheter, opp 1 prosent fra de samme månedene året før.

– Det er fortsatt behov for kraftfulle tiltak fra myndighetene for å bidra til boligforsyningen fremover, sier Hiim, som mener Husbanken er et godt virkemiddel.

– Husbanken er nå avgjørende for boligforsyningen, og vi er bekymret for at midlene blir oppbrukt før påske. Derfor er det behov for økte midler til Husbankenes låneordning til boligkvalitet, legger han til.

VIL HA TILTAK: Lars Jacob Hiim, adm. direktør i Boligprodusentenes Forening. Foto: Boligprodusentenes Forening

Bekymret for underdekningen

– Paradoksalt nok registrerer vi nytt press på boligprisene i flere regioner, og spesielt i byer som Bergen, Stavanger og Oslo. Selv om etterspørselen er svekket av høye renter, er tilbudssiden svekket enda mer, sier adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Han mener statistikken viser en alvorlig akkumulert underdekning i markedet, og at det kommer til å øke i lang tid fordi byggeaktiviteten er lav etter to år med svakt nyboligsalg.

UNDERDEKNING: NEF-sjef Carl O. Gevings beskrivelse av nyboligmarkedet. Foto: Eivind Yggeseth

– Når flere boligeiere sitter på gjerdet og færre flytter fra en brukt bolig til en nybygd bolig, hardner konkurransen mellom de som er i markedet for å kjøpe brukt bolig. Dermed kan prisene stige til tross for at renten er høy.

Lavere renter er den viktigste faktoren for å få nødvendig fart på boligproduksjonen, og for å få ned underdekningen, mener Geving.

– Vi har forståelse for at Norges Bank må gjøre vanskelige avveininger, men skulle ønske at det ble tatt større hensyn til de store ubalansene som oppstår med mangelfull boligforsyning og høye boligpriser.