Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene. Fra januar til februar steg andelen som tror på boligprisoppgang fra 50 til 60 prosent.

Samtidig er andelen som tror på lavere boligpriser kraftig fallende. Etter å ha gått fra 27 prosent i desember til 17 prosent i januar, falt den videre til 8 prosent i februar.

Helomvending på måneder

Kraftig fallende er også andelen som venter høyere boliglånsrente om 12 måneder. Denne er redusert fra 57 prosent i desember til 25 prosent i februar. 45 prosent av husholdningene venter nå at boliglånsrenten skal ned de 12 månedene, mens de resterende 30 prosentene tror renten vil være uendret om et år.

– Boligprisforventningene er tilbake på et ganske høyt nivå. På to måneder har det skjedd en helomvending i både rente- og boligprisforventningene, sier NBBLs sjeføkonom Hilde Midsem i en kommentar.

– Det har lenge vært knyttet stor usikkerhet til hvilken rentekostnad man kan vente seg fremover. Nå oppfatter husholdningene at denne usikkerheten er redusert, og det kan føre til høyere temperaturer i boligmarkedet fremover, fortsetter hun.

– Trang økonomi for mange

Samtidig erkjenner hun renten nå er på et høyt nivå , og at vi har to år bak oss med reallønnsnedgang.

– Den trange økonomien mange opplever vil nok bidra til å holde de store boligprisbyksene unna en stund til, sier Midsem.

Videre viser NBBLs boligmarkedsbarometer at jobbtryggheten har holdt seg på et høyt nivå. I februar svarte 80 prosent at de i liten eller ingen grad er bekymret for å miste jobben. Dette er litt flere enn forrige måned.