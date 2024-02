Lottomillionær kjøpte hytteluksus til 27 millioner kroner

Tidligere i februar skrev Finansavisen om at rike hamstrer hytter på Hafjell, nærmere bestemt på hyttetunet Favntoppen, hvor en hytte nylig ble solgt for 27 millioner kroner.

Kjøperen opplyses å være en ukjent 26-åring, som kjøpte hytten etter å ha vunnet «en god sum» på lotto, skriver E24.

Selve lottosummen ønsker han ikke å tallfeste, forteller hytteeieren til avisen.

Hytten med adressen Lekkjet 67 ble først annonsert på Finn med en prisantydning på 30 millioner kroner.

Kjøpssummen på 27 millioner kroner plasserer likevel hytten blant de 20 dyreste fjellhyttene som er kjøpt og tinglyst i Norge, viser en oversikt fra Ambita, ifølge avisen.

Videre forteller 26-åringen til avisen at han jobber som normalt og lever et vanlig liv med gevinsten.

Storslått

Hytten har rom for en feststemt storfamilie på påskeferie. Hovedhytten går over tre plan med totalt ni soverom, fem bad, tre stuer og to kjøkken. Ved siden av ligger et anneks, som har bad, oppholdsrom og hems. Hytten er bygget i eksklusiv laft og har et bruksareal på 350 kvadratmeter.

STOR: Ni soverom, fem bad, tre stuer og to kjøkken bør holde til en stor familie. Lekkjet 67 skal være solgt for 27 millioner kroner for noen uker tilbake. Foto: Andreas Klemsdal

Blant de åtte hyttene som er solgt på hyttegrenda ligger snittprisen på 19 millioner kroner.

Nabohytten Lekkjet 89 eies av Plantasjen-arving Ragnhild Rimfeldt-Kvale, som kjøpte hytten for 19,3 millioner kroner i desember i fjor.

Øvrige naboer i hyttegrenda er blant annet Yara-sjef Svein Tore Holsether, Kahoot-topp Jostein Nydahl Håvaldsrud og den islandske fiskerimilliardæren Trosteinn Baldvinsson.

Førstnevnte sin hytte ligger helt i første rekke, og får orkesterplass til samlingsplassen nedenfor. Holsether betalte litt over 5 millioner kroner for tomten.