I budsjettalen på onsdag kunngjorde Hongkongs finansminister Paul Chan ifølge CNBC og Bloomberg at Hongkong vil trekke tilbake alle tiltakene som har strammet inn kjøpersiden for boligeiendommer og fjerne avgifter som skal betales ved overføring av enheter i eiendomsinvesteringsfond (REIT) med umiddelbar virkning.

Resultatet ble at eiendomsaksjer steg, der eiendomsindeksen Hang Seng Proterty hoppet 2,4 prosent, mens den bredere Hang Seng-indeksen falt 1,5 prosent. Eiendomsselskapet New World Development steg over 8 prosent, men har senere falt til en oppside på om lag 4 prosent, mens Hysan Development steg 0,3 prosent. Sun Hung Kai Properties og CK Asset steg henholdsvis 1,4 og 0,6 prosent, mens Henderson Land Development steg 3,8 prosent.

Omsetningen av bygninger i Hongkong falt med 2,7 prosent i fjor sammenlignet med året før, og hele 39,6 prosent sammenlignet med 2021.

Inntil nylig har Hongkong hatt en avgift på 7,5 prosent på ikke-permanente innbyggere som kjøpte eiendom, samt ekstra eiendommer kjøpt av permanente innbyggere. Satsene for begge avgiftene ble kuttet fra 15 prosent i oktober.

Positivt for aksjemarkedet

CNBC skriver at fondsforvalter Peter Churchouse i Portwood Capital mener fjerningen av avgiftene vil føre til en relativt rask innhenting av transaksjonsmarkedet for eiendom, og at han venter at eiendomsprisene vil øke mot slutten av året.

I tillegg skal forvalteren ha uttalt at fjerningen av avgiftene kan være positivt for aksjemarkedet, da aksjene i Hongkong er tett knyttet til boligmarkedet. Hongkongs aksjemarkeder har falt rundt 40 prosent de siste par årene.

Under talen signaliserte finansminister Paul Chan også at det kan bli rom for å lette på politikken når det kommer til eiendomsfinansiering, og at det kan komme tiltak senere på dagen.

Hongkongs regjering vil også dele ut over én milliard Hongkong-dollar, som tilsvarer 127 millioner amerikanske dollar eller om lag 1,4 milliarder norske kroner, for å støtte turistnæringen.