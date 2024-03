Bobby Arora har solgt sitt herskapshus i London med et tap på rundt 30 prosent, det nyeste eksemplet på svakere etterspørsel som tvinger frem store tap for selger, skriver Bloomberg.

Høyere rente og en redsel for strengere skatt for de rike er deler av grunnen til et svakt marked.

Arora, som er handelsdirektør for lavpriskjeden B&M, solgte en byvilla i det eksklusive Belgravia-distriktet i London for 23,5 millioner pund i november i fjor.

Eiendommen – som ligger mellom Hyde Park og Buckingham Palace – ble kjøpt av Arora for 34 millioner pund helt tilbake i 2013.

Verdt 3,7 milliarder

Dermed sitter milliardæren med et tap på 10,5 millioner dollar, tilsvarende rett under 140 millioner norske kroner, på en villa kjøpt for drøyt ti år siden.

Arora-familien er verdt rundt 3,7 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Familien kjøpte B&M i 2004. Åtte år etter solgte familien 60 prosent til et amerikansk PE-selskap for 575 millioner pund. I dag eier familien rundt 10 prosent av aksjene.

Eiendommen i Belgravia, som var en del av et prosjekt for å omgjøre en rekke byvillaer til luksusleiligheter, var en av de dyreste eiendomstransaksjonene i London i fjor. Bare en håndfull hjem ble solgt for mer enn 20 millioner pund i hovedstaden.