Antall solgte nye boliger de siste tre måneder (desember til februar) var 3.798 boenheter, hvilket er 3 prosent under tilsvarende periode året før. Salget pr. boligtype viser at eneboliger lå 22 prosent under, småhus 13 prosent under og leiligheter 14 prosent over tilsvarende periode året før.

Det er solgt 852 eneboliger, 915 småhus og 2.030 leiligheter de siste tre månedene.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13.250 boenheter, som er 25 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3.587 boenheter, som er 21 prosent lavere. Antall solgte småhus er 3.081 boenheter, som er 15 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

– Av leiligheter er det solgt 6.582 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode, fortsetter boligtoppen.

Lav igangsetting

Igangsettingen av nye boliger i februar i år var på et 20 prosent lavere nivå enn i samme måned i fjor. De siste tre månedene ble det igangsatt 4.455 enheter, hvilket er en nedgang på 17 prosent. For eneboliger er tallene enda verre, med 34 prosent færre igangsatte, mens småhus og leiligheter er på nivåer som er henholdsvis 5 og 14 prosent lavere.

– De siste tre månedene er det bare igangsatt 967 eneboliger, 1.116 småhus og 2.372 leiligheter, fremhever Hiim videre.

Også i hyttemarkedet er det rolige tider om dagen. For mens antallet solgte, nye fritidsboliger de siste tre månedene er på et nivå som er seks prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, er tallene for siste tolv måneder enda verre:

Her er det kun solgt 1.885 enheter, hvilket er 31 prosent færre enn forrige periode. Og igangsettingen av nye hytter er heller ikke lystig lesning - med en nedgang på hele 51 prosent siste tre måneder.

Hva gjelder antallet igangsatte fritidsboliger, som de siste tolv månedene beløper seg til 2.738 enheter, er det en nedgang på 42 prosent.