Svak krone gir salgsrush på Rivieraen

– Det selges en del til franskmenn og dansker. Og amerikanerne er begynt å komme tilbake, sier han.

Volumet falt fra 280 enheter i 2022, som ennå var preget av pandemien. Under nedstengningen skjedde nemlig det samme i Frankrike som i Norge, at folk i byene gikk mann av huse for å kjøpe fritidsboliger.

Prisene steg til rekordnivåer – for så å roe seg ned igjen idet rentene begynte å stige.

– Vi hadde en periode med ekstrem etterspørsel. Det var vanskelig å finne bra objekter til salgs, og folk kjøpte objekter som vi ikke trodde kom til å bli solgt. Det drev opp prisene, sier Wretman.

Meglerforetaket fikk tidenes beste resultat i 2022: 1 million euro etter skatt.

I fjor kom knekken.

– De seks første månedene av 2023 var fortsatt helt ok, men i andre halvår minsket etterspørselen. Inflasjonen drev opp rentene, og det ble mye usikkerhet. Folk fikk vanskeligheter med å fatte beslutninger.

– Så var den svenske og norske kronen svak. Vanligvis har den norske kronen vært sterkere, men sånn har det jo ikke vært nå.

FÅ NORDMENN: Wretman Estate, med Johan Wretman i spissen, solgte 200 eiendommer i fjor. Svært få gikk til norske kjøpere. Foto: Gard Setsaas

– Er det mange nordmenn og svensker som selger?



– Ja, det er noen. Vi har fått igjennom visse prisforhandlinger til lavere priser, fordi selgerne uansett har fått tilbake en del på grunn av eurokursen, sier Wretman.

Venner seg til kursen?

Boligmarkedet i Frankrike fungerer ikke helt som i Norge. Om noen byr annonsert pris, er man nødt til å selge. Dermed fungerer prisantydningen som et utgangspunkt for forhandlinger på nedsiden – ikke som holdepunkt for budrunder oppover. Å betale det som står i annonsen regnes som uvanlig.

Til gjengjeld må du budsjettere med 7 prosent av boligverdien til diverse skatter og avgifter.

– Rett etter pandemien var det mange objekter som ble solgt for utbudsprisen. Nå er det vanlig med forhandlinger igjen. I snitt ender prisene 7 prosent lavere, sier Wretman.

Både han og Fougner forteller om et litt tregere marked, med færre omsetninger.

3.690.000 EURO: I åsene ovenfor Cannes er denne villaen på 190 kvadratmeter med 2,6 måls tomt til salgs. Havutsikt og høy standard er en selvfølge i denne prisklassen. Tilsvarer 42,6 millioner kroner. Foto: Wretman Estate

– De seneste månedene har utbudet økt med 33 prosent, og det er blitt vanskeligere å selge.

Samtidig ser begge tegn til en «ny normal».

– Januar til mars har vært mye sterkere enn andre halvår i fjor. Det er ikke så mange nordmenn, men svenskene kommer tilbake. For det første har mange ventet med å kjøpe, for det andre har folk vent seg til høyere renter – at 4 prosent egentlig er normalt, mens det er nullrente som er en anomali. Inflasjonen i Franrike har også gått ned, og mange tror styringsrenten skal senkes om noen måneder, sier Wretman.

I Norge er vi mye mer latinske enn i Frankrike, hvor folk er mer sindige Erik Fougner, AAA Riviera

– Generasjonen som kjøper nå har vært vant til nullrente, og så er det plutselig 5 prosent. De får litt hakeslepp. Men det er tegn til at nordmenn er i ferd med å venne seg til en eurokurs over 11. Skal vi til 8 eller skal vi til 15? Kanskje den nye normen er 11 pluss, sier Fougner.

I fjor ble han sitert i Kapital på at «det er ingen, ved sine fulle fem, som har lyst til å gå inn og kjøpe i Frankrike når eurokursen er på 12 kroner».

– Haha, jeg fikk påpakning fra nordmenn som kjøpte den gangen som lurte på dette, sier Fougner.

Svakt prisfall

Ifølge Wretman falt boligprisene i Frankrike 4 prosent i fjor. På Rivieraen utgjorde prisnedgangen bare 0,4 prosent.

– Salgsvolumet har minket, men ikke prisene. Eksklusive objekter på Rivieraen har vært 100 prosent stabile, hevder han.

– Hva tenker du om prisutviklingen fremover?



– Jeg er ganske optimistisk. Folk har tendenser til å glemme litt. Krigen i Ukraina kom som et sjokk, men folk venner seg til og aksepterer at man lever i et geopolitisk miljø som er usikkert. Folk blir jo stadig eldre, og skal man vente på at alt dette forsvinner, kommer man aldri til å få kjøpt, sier Wretman.

Fougner mener markedet er tilbake til normalen etter en omsetningsnedgang på 22 prosent i fjor.

– Vi hadde prisstigning under pandemien, men nå går vi inn for landing. Med en redusert tilbudsside er det ganske flatt, sier han om prisutviklingen, og mener de trege prosessene i det franske boligmarkedet legger en demper på brå prisbevegelser.

– Et salg i Frankrike tar gjerne tre–fire måneder for en leilighet og 12 måneder for et hus. Det er ikke budgivning på mobil og budfrister på et kvarter. I Norge er vi mye mer latinske enn i Frankrike, hvor folk er mer sindige.