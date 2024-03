Det viser Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) Førstehjemindeks, en oversikt som kartlegger kjøpeevnen til førstegangskjøpere i Norge.

– Nå er det ikke lenger slik at en som jobber i Oslo, men ikke får kjøpt bolig der, nødvendigvis kan bosette seg i en nabokommune og pendle. Det er knapt nok muligheter for en singel førstegangskjøper der, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen, NBBL.

I Oslos nabokommuner Bærum og Lørenskog hadde førstegangskjøpere råd til å kjøpe henholdsvis 3,4 prosent og 5 prosent av boligene som ble solgt.

På landsbasis økte kjøpekraften noe fra 2022 til 2023, men trenden over tid er at boligmarkedet snevrer seg inn for som single som står utenfor og vil kjøpe seg inn.

I gjennomsnitt hadde førstegangskjøpere råd til 38,8 prosent av boligene i 2010, mens andelen var 14,2 prosent i 2023.

– Det blir rett og slett bygget for få nye boliger, og vi blir bare flere mennesker. Da blir også bruktboliger, som førstegangskjøpere stort sett kjøper, et knapphetsgode som blir uforholdsmessig dyre, sier han.

