Boligutleie lønner seg ikke

Debattinnlegg: Lars Botten, siviløkonom (MBA)

Boligutleie og formuesskatt, og kombinasjonen av de to, er områder mange mener noe om, men har liten innsikt i.

Siden 2001 har jeg bygget opp en liten portefølje utleieboliger i nærheten av vår faste bopel i Oslo. Familiens sparekapital har i alle år gått til nedbetaling av gjelden på leilighetene. Etter 23 års drift har vi nå solgt oss ned til to utleieboliger, som begge er gjeldfrie. Våre leietakere har bodd i leilighetene i flere år. Til gjengjeld holder vi et moderat leienivå.

Lars Botten. Foto: Privat

Vi mottok i dag skattemeldingen for 2023, som oppsummerer lønnsomheten i vår lille bedrift. Brutto leieinntekt utgjør 322.800 kroner, som med fradrag for kostnader gir et skattbart overskudd på 248.250 kroner. Dette utløser 22 prosent skatt, tilsvarende 54.615 kroner.

Skatteetaten mener at våre to utleieboliger er verdt henholdsvis 5.984.618 kroner og 6.683.765 kroner. Jeg mener dette er godt over markedspris, og er villig til å selge til den som byr meg slike summer for leilighetene. Uansett er det disse summene, samlet 12.668.383 kroner, som er grunnlag for beregning av formuesskatt. Siden leilighetene er gjeldfrie, utlignes det 126.683 kroner i formuesskatt på sekundærboligene.

Regnestykket for utleie av de to leilighetene Netto leieinntekt 248.250 kr Skatt på leieinntekt - 54.615 kr Formuesskatt - 126.683 kr Inntekt etter skatt 66.952 kr Kilde: Lars Botten

Dersom ligningskontorets verdifastsettelse legges til grunn for investering, gir dette en avkastning på 5,3 promille. Dette er en marginal forretning selv med gjeldfrie leiligheter. Skulle jeg forrentet et lån, ville forretningen snart blitt ulønnsom. Det er nok tilfellet for mange i dagens marked.