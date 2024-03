Husholdningenes boligprisforventninger stiger

I mars ventet 62 prosent at boligprisene vil være høyere om et år, mens kun 6 prosent svarte at de forventer lavere boligpriser om et år. Boligprisforventningene har tatt seg kraftig opp hittil i år. I desember i fjor trodde til sammenligning 27 prosent på nedgang i boligprisene.

Det kommer frem i NBBLs boligmarkedsbarometer, som ble lagt frem mandag.

Flere venter lavere rente

46 prosent venter at boliglånsrentene er lavere enn dagens nivå om et år. 23 prosent venter høyere renter, ifølge tallene. NBBL skriver at det har skjedd et stort skifte i husholdningenes renteforventninger siden desember i fjor. Da ventet 53 prosent at boliglånsrenten ville være høyere om et år.

– Det har vært frisk vekst i bruktboligprisene hittil i år, til tross for at husholdningene fikk redusert kjøpekraft i fjor. Oppsvinget i boligprisene de siste månedene har trolig sammenheng med at mange flere husholdninger nå venter at boligprisene skal øke, og at boliglånsrentene har nådd toppen. Vi venter at boligprisene vil fortsette å øke litt fremover, men i et roligere tempo enn vi har sett i årets to første måneder, sier Midsem i en pressemelding tilknyttet tallene.