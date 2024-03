Det er ikke fullt kaos i Plan- og bygningsetaten

Debattinnlegg: James Stove Lorentzen (H), byråd for byutvikling i Oslo

Finansavisen skriver 12. og 15. mars at det er fullt kaos i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE). Det er en svært tendensiøs fremstilling, og jeg skulle ønske at journalisten hadde tatt kontakt. Artiklene tar for seg saker om terrenginngrep. En får inntrykk av at etaten har et hav av erstatningssaker på grunn av altfor strenge vurderinger av terrenginngrep i småhusområdene.

Det er feil. Av de cirka 12.000 byggesakene etaten har hatt til behandling de siste to årene, er det ifølge PBE kun i 14 saker gitt erstatning i forbindelse med terrenginngrep.

Jeg kan love at ferdigplen ikke er et problem

PBE behandler rundt 6.000 byggesaker i året. De aller fleste av disse sakene går helt fint. Det er likevel saker hvor det oppstår uenighet om tolkning av lover og regler, og da har tiltakshaver rett til å klage. De senere årene er i overkant av 400 saker i året blitt oversendt Statsforvalteren, som så har gitt klager medhold i cirka 20 prosent av sakene, noe som utgjør 80–90 saker per år og som utløser rett til å få sakskostnader dekket. Jeg har i samtaler med etaten understreket viktigheten av forutsigbarhet, likebehandling og god dialog med utbyggere, slik at vi kan minimere antallet klagesaker.

Statsforvalteren er uenig med PBE om hvordan terrengbestemmelsene i den nåværende småhusplanen skal praktiseres. Men, la det ikke være tvil, PBE skal selvfølgelig rette seg etter Statsforvalteren. Etaten forventer en snarlig tilbakemelding fra Statsforvalteren om praktisering av reglene rundt lysgraver. Inntil de har fått denne tilbakemeldingen, har etaten stilt disse sakene i bero. Dette gjelder kun et fåtall saker.

I en av artiklene står det også at det ikke er lov å legge ferdigplen. Jeg kan love at ferdigplen ikke er et problem. Det er lov å legge ferdigplen på eiendommer, men dersom det gjøres større endringer i terrenget, altså under ferdigplenen, så er det søknadspliktig. Men det har ingenting med selve ferdigplenen å gjøre.

Den reviderte småhusplanen som er vedtatt av Oslo bystyre ligger nå til behandling i Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig stadfestelse. Det er viktig for meg at alle opplever at de får lik behandling og at reglene er forutsigbare både for utbyggere og for private søkere. I den nye småhusplanen skal reglene være enklere og lettere å forstå.

