Boligprisene i Norge steg 0,9 prosent nominelt og 0,6 prosent sesongjustert i mars, viser ferske tall fra Eiendom Norge torsdag.

– BOLIGMARKEDET OVERRASKER ALLTID: Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge. Foto: Iván Kverme

Dette var godt over forventningene i forkant. Handelsbanken og DNB Markets' estimater for den sesongjusterte prisoppgangen var på henholdsvis 0,5 og 0,2 prosent.

Med økningen i mars er landets boligpriser opp 5,9 prosent så langt i 2024.

– Den sterke utviklingen fra årets to første måneder fortsatte i mars og overgår hva alle så for seg ved begynnelsen av året, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en kommentar.



– Den sterke utviklingen i boligmarkedet illustrerer hvor raskt boligmarkedet kan snu, både i priser og volum. Boligmarkedet overrasker alltid, sier han.

I februar steg boligprisene 1,4 prosent nominelt og 0,7 prosent sesongkorrigert, etter en oppgang på 3,4 prosent nominelt og 0,7 prosent sesongjustert i januar.

Bergen hadde sterkest sesongkorrigert prisvekst i mars med en oppgang på 1,9 prosent. Kristiansand og omegn hadde den svakeste prisutviklingen med en nedgang på 0,6 prosent sesongjustert.

I Oslo steg prisene 0,9 prosent i mars, som gir en prisoppgang på 5,3 prosent hittil i år – og en gjennomsnittlig pris på 6,44 millioner kroner.



Varsler tidlig vårflom

Antallet boliger som ble solgt i Norge i mars, var 7.031. Dette var 20,1 prosent færre salg enn i samme måned i fjor. Det samlede salgsvolumet hittil i år ligger 8 prosent under nivåene fra i fjor – med 20.687 salg.

Samtidig har det vært en økning i antallet boliger som er lagt ut for salg. I mars var veksten på 1,0 prosent fra samme måned i fjor, til 8.621. Samlet hittil i år har det vært en vekst på 0,5 prosent til 21.355.

Lauridsen i Eiendom Norge påpeker at det var en oppgang i antallet usolgte boliger de siste dagene av mars, og at de venter at aktiviteten vil ta seg opp gjennom april.

– Den såkalte vårflommen i boligmarkedet kan komme tidlig i år, sier han.

Ifølge Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, har flere «hoppet ned fra gjerdet» nå.

– Vi ser at det har skjedd et skifte og at flere nå kjøper før de selger. Det er økt tro på at det går greit å selge i markedet, og da har folk vendt tilbake til å kjøpe bolig først, sier hun i en kommentar til de nye tallene.

– Rentetoppen har hatt en sterk psykologisk effekt på folk. Så lenge rentene steg, var det større usikkerhet, og selv om det faktisk er høyere rente nå, virker det som at det er viktigere at man tror toppen er nådd.

Venter mer oppgang

Tirsdag denne uken viste Obos' boligpristall for mars en prisvekst på 2,0 prosent nasjonalt og 2,3 prosent i Oslo for brukte Obos-boliger.

«Obos-prisene pleier å stige i mars, og det gjorde de i år også. Økningen var sterkere enn det historiske snittet for mars. Vi kan dermed konstatere at 2024 har startet med betydelig vekst i boligprisene,» sa sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en kommentar til tirsdagens tall.

Hun tror ett til to rentekutt, reallønnsvekst og et godt arbeidsmarked kan bidra til ytterligere boligprisoppgang i 2024. Hvor sterk prisveksten blir, avhenger av boligtilbudet, poengterte hun.