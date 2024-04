– Mangel på utleieboliger og høy etterspørsel er med på å presse prisene markant oppover. Dette er en utvikling vi ikke ønsker, og mangelen på utleieboliger i Oslo vil føre til at leieprisene fortsetter å stige i tiden fremover, sier adm. direktør Stian Carlsen i Utleiemegleren.

Tendensen er også synlig i Stavanger, Bergen og Kristiansand, ifølge Carlsen.

De siste fire årene har antallet sekundærboliger falt med 7.374 boliger, noe som utgjør en nedgang på 12,4 prosent. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Samtidig stiger utleieprisene.

– Slik leiemarkedet er i dag, ville alle vært tjent med et større tilbud. De som kjøper for å leie ut, skal som regel benytte seg av boligen selv på et senere tidspunkt, mens investorer ser etter gode investeringsmuligheter som kan gi avkastning på sikt, sier Carlsen.

Fra mars 2023 til mars 2024 har den gjennomsnittlige leieprisen i Utleiemeglerens portefølje steget med 7,5 prosent. Nå har årets boligjakt for studentene startet.

– Vi opplever at mange studenter har begynt boligjakten før årets studiestart. Større leiligheter med flere soverom som er ledige fra sommeren, blir raskt utleid. Tilsvarende boliger som er ledig omgående, tar lengre tid å leie ut. Vi oppfordrer studentene til å vurdere å leie en måned eller to før sommeren. Det vil gi flere valgmuligheter i dagens marked, sier regiondirektør Siri Anne Bernum Halck.