Leieprisene fortsetter å øke i storbyene

I sum har det å leie en leilighet blitt 5,5 prosent dyrere det siste året, viser kvartalstallene fra Eiendom Norge.

– De siste to årene har leieprisene i Norge steget med hele 15,6 prosent. I samme periode har bruktboligprisene steget med 1,9 prosent, noe som illustrerer styrken i leiemarkedet for tiden. Når eierkostnader stort sett er høyere enn leiekostnader, så innebærer det at leieprisene mest sannsynlig skal videre opp i tiden fremover, sier direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Trondheim var byen med sterkest utvikling i første kvartal, der gikk prisene opp 6,6 prosent.

Hovedstaden hadde en beskjeden økning på 1,7 prosent. I Stavanger og Sandnes steg prisene med 5,6 prosent. I Bergen økte de med 2,4 prosent.

– Det er store forskjeller i leieprisutviklingen det siste året. Stavanger og Sandnes skiller seg ut på toppen med en vekst på hele 14,3 prosent. I den andre siden av skalaen finner vi Bergen som har hatt en moderat vekst på 1,7 prosent. Årsveksten i Oslo og Trondheim er nær storbyindeksen med en vekst på henholdsvis 5,5 og 4,9 prosent, forteller Lauridsen.

NTB