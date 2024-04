Nye tall fra Boligprodusentene viser at salget av nye boliger i mars 2024 var 14 prosent under mars 2023. Antall solgte nye boliger i første kvartal var 3.377 boenheter, tre prosent under tilsvarende periode året før.

Det ble solgt 750 eneboliger, 827 småhus og 1.801 leiligheter i første kvartal.

– Et krevende marked

– Boligmarkedet er ikke friskmeldt. Det er fortsatt et krevende marked, og den historisk lave boligbyggingen får store konsekvenser som rammer mange, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode var 13.058 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Antall solgte nye eneboliger var 3.515 boenheter, 18 prosent under forrige tolvmånedersperiode, antall solgte småhus var 3.207 boenheter, fem prosent under forrige tolvmånedersperiode mens antall solgte leiligheter var 6.336 boenheter, som er 29 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Flere igangsettelser

I løpet av første kvartal ble det igangsatt bygging av 2.526 boenheter, fire prosent over tilsvarende periode året før.

– Boligmeldingen behandles nå i Stortinget. Vi forventer en bred samling om kraftfulle og raske tiltak for å få fart på boligforsyningen, sier Hiim.

Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode var 14.065 boenheter, som er 32 prosent under forrige tolvmånedersperiode.