Etterspørselen etter lån fra husholdninger falt også litt i første kvartal 2024. Det kommer frem i Norges Banks utlånsundersøkelse. Landets ti største banker deltar i undersøkelsen

De tror nå at trenden er i ferd med å snu. Bankene har meldt om lavere etterspørsel etter boliglån de siste tre kvartalene, men venter ikke videre fall i andre kvartal.

Norges Bank valgte i mars å holde styringsrenten i ro på 4,5 prosent, noe som var helt i tråd med forventningene. Samtidig signaliserte sentralbanken at rentenivået må holdes på dagens nivå en god stund fremover.

Kredittpraksisen overfor husholdningene var om lag uendret i første kvartal, og bankene venter ingen endring i andre kvartal. Bruken av avdragsfrihet holdt seg i ro, etter en økning i fjerde kvartal.

Næringseiendom

Banken ble også spurt om deres vurdering av næringseiendom. Ni av ti banker rapporterte at det er noe økt bruk av rentesikring. Videre meldte fire av ti banker om noe økt risiko for at låntakere i næringseiendom kommer i brudd med vilkår i låneavtaler både knyttet til egenkapitalandel og rentedekningsgrad.

De fleste bankene rapporterte også om noe økt risiko for at låntakerne innen eiendomsutvikling kommer i brudd med vilkår i låneavtalen knyttet til betjeningsevne, mens fire av ti banker meldte om noe økt risiko knyttet til egenkapitalandelen.