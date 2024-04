Dette er de mest populære boligene i Oslo

Mange nordmenn klikker seg ofte inn på Finn og leter etter den perfekte boligen. Noen ønsker bare å drømme seg vekk, mens andre er på kjøpstokt.

Tall fra Finn Eiendom viser oversikten over de mest besøkte boligannonsene hittil i år. Ikke overraskende er alle av høy standard, og derav i det øvre prissjiktet..

På toppen troner en herskapelig villa lokalisert i Gregers Grams Vei 2A, på Ullern. Villaen fra 1964 har et bruksareal på over 600 kvadratmeter og en tomt på 3,3 mål. Boligen ligger ute til en prisantydning på 59 millioner kroner.

Vi trenger ikke kjøre langt for å komme til neste bolig på listen. Nærmere bestemt Holmenkollen og Ankerveien 28. Her finner vi en villa fra 2001 med et bruksareal på 773 kvadratmeter og en tomt på 3,1 mål. Eiendommen ligger til salgs for 49,5 millioner kroner.

MYE BESØKT: Denne villaen i Gregers Grams vei 2 er den mest populære på Finn hittil i år. Finn.no

Neste eiendom på listen tar oss inn til sentrum, til Oscars gate 61. Her selges en hjørneleilighet til 32,5 millioner kroner. Leiligheten fra 1895 ble renovert i 2018, og disponerer 210 kvadratmeter bruksareal. Bygget ligger kun et kvartal unna statsministerboligen.

Listen rundes av ved St. Hanshaugen, og toppleiligheten i Geitmyrsveien 36. Den nybygde eiendommen er konstruert i tre og ble klargjort i fjor. For 25,4 millioner kroner får man 160 kvadratmeter bruksareal.

Krevende marked

Hittil i år har det vært publisert over 27.000 nye boliger på Finn. Samtidig har besøkstallene på annonsene bikket 110 millioner.

– Det er alltid noen boliger som skiller seg tydelig ut, enten fordi de oppleves særlig attraktive eller fordi de utmerker seg som litt rare, spesielle eller sjeldne. Da øker trafikken til annonsene plutselig, sier leder i Finn eiendom, Jørgen Hellestveit.

– Det er mange drømmere som kikker på boliger på FINN, og noen er bare nysgjerrige. Samtidig vet vi at boligmarkedet tar seg opp nå som våren kommer, og vi forventer økt aktivitet fremover, sier Hellestveit.

Boligmarkedet har vært krevende den seneste tiden, på bakgrunn av strammere økonomiske tider for de fleste. Hellestveit bemerker lengre annonseringstider, flere boliger til salgs og generell nedgang i realboligprisene.

- Interessen og aktiviteten i boligmarkedet tar seg opp på landsbasis, og fjoråret viste rekordmange søk til boligannonsene på Finn. Vi forventer at denne aktiviteten skal holde seg oppe i 2024, sier Hellestveit.