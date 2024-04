Friele-villa tvangssolgt for titalls millioner

Berent Frieles villa på Hjellestad i Bergen er tvangssolgt etter at Friele havnet i økonomisk trøbbel og ble slått personlig konkurs.

Salgsprisen på boligen endte på 50 millioner kroner, viser en kjennelse fra Hordaland Tingrett.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

– Jeg føler dette har kommet ganske bra ut. Det er et ganske snevert marked for eiendommer i Bergen med prisantydning på 50 millioner og oppover, sier advokat Christian Grahl-Madsen, som sto for gjennomføringen av salget.

Han er fornøyd med resultatet, skriver BT.

Bergensinvestor overtar

Kjøperen av eiendommen er bergensinvestoren Bjarne Johan Øen, som har tjent gode penger på eiendomssalg de siste årene.

I 2022 solgte eiendomsinvestoren store deler av eiendomsportføljen i selskapet MTB Captial, som Øen eier en tredjedel av.

Øen sier til avisen at han ikke har noen kommentarer til kjøpet.

Friele var på sin side innstilt på salg etter at salgsprosessen av eiendommen har pågått over lang tid, sier han via sin advokat Even Øistensen, til avisen.

Beløpet dekker ikke halvparten

Bakteppet for tvangssalget er det økonomiske uføret Friele har havnet i.

Kaffearvingen satset flere hundre millioner på byggeteknologi for å bygge hus i utviklingsland i regi av FN. Tre kreditorer har krevd boligen til Friele solgt da han ikke har klart å betale tilbake lånene sine.

Salget dekker imidlertid ikke halvparten av beløpet den er pantsatt for. Til sammen er det pant og utleggsforretninger på 113 millioner kroner på villaen.

Det er kun et fåtall av kreditorene som får igjen pengene sine fra boligsalget, deriblant DNB Bank og DNB Boligkreditt. Nordea Bank får kun igjen 24 millioner av et krav på 43 millioner.

Øvrige kreditorer, slik som bergensinvestor Bjørn Hanevik og sportsarving Henrik Stoud Platou, får ikke dekket sine krav på henholdsvis 12 og 15 millioner kroner, skriver avisen.