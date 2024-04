Boligbyggeren Boligpartner slår seg selv konkurs, melder Hamar Arbeiderblad og Østlendingen tirsdag

Utbyggeren har meldt at de står overfor økonomiske utfordringer og har derfor stanset all aktivitet på byggeplassene sine. Tirsdag kunngjorde selskapet konkurs som følge av betydelig nedgang i markedet for nye boliger.

Boligpartner-konsernet er en av Norges ledende leverandører av hus og hytter, med en bred tilstedeværelse over hele landet gjennom sine kontorer og uavhengige forhandlere.

Administrerende direktør Eskild Wedvik i BP Gruppen Norge uttrykker at dette er en tung dag for alle involverte:

– Vi har kjempet hardt og snudd hver stein. Målet har hele tiden vært å redde en stor arbeidsplass og en sterk merkevare som er bygget opp over 30 år, sier han i en melding fra selskapet.