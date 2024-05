Beléven Eiendomsmegling flytter inn i de gamle lokalene til en barnebutikk i Strandgata i Risør sentrum.

– I første omgang er det for tre år, men vi har som mål å være til stede i Risør lengre enn det, sier eiendomsmegler og daglig leder ved det nye avdelingskontoret i Risør, Andreas Holck, til Aust-Agder Blad.

Holck er godt kjent i den hvite byen ved Skagerrak, for han har flere eiendommer i det øvre prissjiktet.

– Grunnen til at vi har sett ut Risør, er at vi har og har hatt en del eiendommer for salg på strekningen fra Vestfold til Agder. Da er Risør en sentral beliggenhet på den strekningen, sier han til avisen.

Gunstig reisevei fra hytta

Holck, som er gift med modellen og tv-profilen Kathrine Sørland, legger ikke skjul på at det også letter logistikken fra familiens hytte i Tvedestrand.

– Vi har mange private visninger, og det er enklere å administrere dette ved å ha lokal tilstedeværelse enn å måtte reise frem og tilbake fra Oslo.

Han forteller også at de jobber i et marked hvor mange av kjøperne av fritidseiendommer på Sørlandet har nærhet til kontoret på Tjuvholmen, og at de derfor har mange potensielle budgivere i sitt nabolag.