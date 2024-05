Leder Henning Lauridsen i Eiendom Norge har varslet både byggekrise og boligkrise. Befolkningen vokser og det er for få ferdigstilte boliger. Og han får følge av adm. direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom:

– Sannheten er at vi ikke er i nærheten av å dekke det reelle boligbehovet. I år forventer vi at det vil bygges 10.000 færre boliger enn hva det er dokumentert behov for - og vi forventer videre nedgang de to neste årene. I verste fall kan vi få en boligkrise vi ikke har opplevd i Norge i moderne tid. Dette må myndighetene ta på alvor, advarer hun.

Tall fra SSB viser at det ble bosatt 60.000 ukrainske flyktninger i Norge i 2022 og 2023, og i år har myndighetene anmodet kommunene om å bosette ytterligere 37.000. Dette kommer altså oppå et allerede underliggende boligunderskudd i storbyene og pressområder.

Men det finnes lyspunkt

April er normalt en god salgsmåned, og ifølge Sørestrand-Hansen har det både blitt solgt og lagt ut bra med boliger gjennom måneden.

– Vi har faktisk ikke sett så gode april-tall, men det har også litt sammenheng med tidlig påske, sier Sørestrand-Hansen.

DNB Eiendoms egne tall viser at boligene i snitt ble solgt rundt 3 prosent over prisantydning, noe som er over snittet for samme måned i fjor. Samtidig selges boligene også relativt raskt.

– I Oslo tar det i snitt i overkant av to uker å få solgt, og i praksis betyr det at flertallet av boligene nå selges etter første visningsrunde. På landsbasis er gjennomsnittlig salgstid rundt en måned.

De siste månedene har salgstiden krøpet gradvis nedover og samtidig har boligprisene steget jevnt og trutt. Sørestrand-Hansen mener forklaringen er sammensatt:

– Norges Banks tydelige signal om at rentetoppen er nådd og at det kan komme en rentenedsettelse i løpet av året har gitt kjøperne langt bedre forutsigbarhet enn i høst. Prisveksten så langt i år viser at det ikke er noen grunn til å sitte på gjerdet. Heller tvert imot, for alt tyder på at vi vil få sterk prisvekst i bruktmarkedet de neste årene som følge av den rekordlave boligbyggingen.

Her er prisene høyest

At salgstiden går ned henger også sammen med at mange overliggere fra i høst har blitt solgt de siste månedene.

– Nå er det flere ferskvarer på markedet som selges unna raskt. Selv om det har kommet flere boliger for salg etter påske, er det en underliggende knapp tilbudsside i Oslo og andre pressområder. På attraktive boliger kan det være alt fra 50-100 på visning, sier Sørestrand-Hansen.

Direktøren forteller at de høyeste prisene oppnås på mindre sentrumsleiligheter i Oslo.

– Det har vært spesielt bra trykk på små leiligheter (20-40 kvm) i Oslo, og våre tall viser at disse i snitt har blitt solgt 6,6 prosent over prisantydning. Det sier litt om både etterspørselen og det underliggende boligunderskuddet i dette segmentet i hovedstaden.