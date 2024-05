Salget av nye boliger steg 39 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor, melder Boligprodusentenes Forening.

Samlet for mars og april ble det i 2024 solgt 9 flere boenheter enn i samme periode i 2023.

– Tallene for nyboligmarkedet så langt i 2024 viser en utflating. Det tyder på at bunnen er nådd, men boligbyggingen er bare på halvparten av behovet. Det positive i april er at vi ser en økning i salget av nye boliger, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, i en kommentar.

Hittil i år er økningen i nyboligsalget på 6 prosent til 4.852 boenheter. Totalt antall solgte nye boliger de siste tolv månedene er på 13.468 boenheter, 16 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Etterlyser tiltak

Igangsetting av nye boliger i april var hele 21 prosent under samme måned i fjor. Tallene hittil i år ser noe bedre ut, og det er nå igangsatt 3.260 boenheter, 3 prosent svakere enn i samme periode i 2023.

Boligprodusentene frykter imidlertid de langsiktige utfordringene.

– Selv om vi nå ser noen lyspunkter, vil konsekvensen av det lave salget og igangsettingen skape utfordringer i flere år fremover. Boligprodusentene har beregnet at den lave aktiviteten vil føre til 40.000 færre ferdigstilte boliger de neste årene, noe som tilsvarer en by på størrelse med Lillestrøm, understreker Hiim.

Han påpeker at det nå er svært nødvendig med kraftfulle og raske tiltak for å få fart på boligbyggingen.

– Vi har forventninger til at Regjeringen, Stortinget og kommunene sørger for at drahjelp kommer på plass før sommeren, påpeker Hiim.