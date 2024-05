Spotify-gründer Daniel Ek (41) har en formue på 50 milliarder svenske kroner; mesteparten i form av Spotify-aksjer. Nå har multimilliardæren brukt noe av sin formue på en gigantvilla på Costa del Sol.

Ifølge den svenske nettsiden Breakit måtte Ek ut med rundt 30 millioner euro (350 millioner kroner) for villaen like ved luksushotellet Marbella Club.

Villaen, som lyder navnet El Bosque («Skogen»), er på 1.500 kvadratmeter og inneholder blant annet åtte soverom og bad, kinorom og en bar. Villaen har en storslått hage og dessuten et utendørsbasseng.

Ek har også eksklusive boliger i sitt hjemland Sverige. Først kjøpte han en villa for 65 millioner svenske kroner i det eksklusive Stockholms-området Djursholm. Villaen ble revet, men Ek bygget aldri et nytt hus på tomten. I stedet kjøpte han i 2021 en halvøy for drøye 0,5 milliarder svenske kroner.

I slutten av april cashet Ek ut 1,3 milliarder kroner ved å selge Spotify-aksjer.