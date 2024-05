– Boligbehovet vil være mye større enn boligforsyningen. Det blir negativt både for eie- og leiemarkedet. Selv om politikere sier det blir færre sekundærboliger, og at det er villet, så lever vi ikke i et vakuum, når samlet volum blir altfor lavt. Det blir et stort problem der du får problemet i leiemarkedet på toppen av et eskalerende problem i eiemarkedet, sier Geving.

– Veldig press i alle retninger

Eiendomstoppen savner tiltak.

– Regjeringens svar dette ligger i boligmeldingen der det vises til boligdugnaden.no. Hallo, sier jeg. Hvis man tror at dugnad skal bidra til å løse dette har man ikke forstått noe. Det er økonomi som er insentivet til å leie ut. Når økonomien er dårlig vil ikke folk leie ut. Det første Regjeringen kunne gjort var å gi 20 prosent rabatt på formuesverdien, og likestille sekundærboliger med aksjer. Da ville det blitt mindre ulønnssomt, sier Geving.

– Det eneste som gjør at tallene ikke faller enda mer er at ikke alle tenkte som økonomer. Noen tenker at de kan beholde sekundærboligen av hensyn til barn, selv om det er ulønnsomt, bare de kan betjene lånet.

– Prognosesentrene har estimert et etterslep på 40.000 boliger i Norge, og de tror det vil ta tre år eller mer bare for å komme tilbake på normal byggetakt. Da blir det en veldig tynn tilbudsside som vil skape veldig press i alle retninger.

– Grunn til å slå alarm

Statistikken viser at nabokommunene til Oslo lenge har demmet opp for nedgangen i hovedstaden, men nå viser tallene nedgang også her. Derimot er det flere andre byer som viser oppgang, men dette mener Eiendomsmeglerforbundet skyldes at nye sekundærboliger ikke registreres før ved tinglysning, og at en periode med opphetet boligmarked under pandemien nå fremkommer som nye sekundærboliger.

– Nær 80 prosent av utleieboligene er sekundærboliger. Resten er institusjonelle boliger. Man kunne tenke seg at aksjeselskaper ville satse på utleie, men de siste par årene har insentivene gått i motsatt retning, sier Geving.

– Det er grunn til å slå alarm når det gjelder leieboliger. Det blir ikke bedre av at andelen utleieboliger faller i pressområdene, og spesielt i Oslo. Det er ganske dramatisk.