Byggestans for Märtha

I august i fjor kjøpte prinsesse Märtha Louise en enebolig i Åsveien 16 F i Bærum for 18,65 millioner kroner. I mars søkte hun om riving og påbygg av villaen, som opprinnelig ble bygget i 1970, og ikke er listet som verneverdig.

Onsdag kveld ble det imidlertid klart at prinsessens byggeplaner må settes på vent.

Planutvalget i Bærum kommune har besluttet at det aktuelle området, Malurtåsen, får midlertidig byggeforbud inntil en detaljregulering er ferdig, skriver Budstikka.

Det populære boligstrøket ligger mellom Lysaker, Stabekk og Jar, og består hovedsakelig av eneboliger. Mange er oppført tidlig på 1900-tallet, og ifølge Budstikka er 168 bygninger i området registrert som kulturminner.

Utbyggingspresset på Malurtåsen er stort, og målet med detaljreguleringen er å vurdere vern av kulturminner, kulturmiljøer og naturverdier.

VIL BYGGE OM: Åsveien 16 F på Stabekk. Foto: Google Streetview

Utsatt til nyttår

Kommunen melder at byggesaken først vil bli behandlet ved nyttår.

«Mens arbeidet pågår har planutvalget sett det som nødvendig å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak», sa leder av planutvalget, Elisabeth H. Gjølme (H), under behandlingen av saken, ifølge Budstikka.

Budstikka skriver at de har kontaktet prinsesse Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, uten å få svar.

Nestleder i planutvalget, Dag Vangsnes (FrP), var kritisk til konklusjonen.

«Et midlertidig forbud mot bygging er en ekstremt inngripende handling fra kommunens side», skal han ha uttalt.

Ifølge Budstikka anmodet han kommunen om å jobbe raskt med detaljreguleringen for å hindre ytterligere forsinkelser for Märtha Louise og andre som har søkt om endringer på sine eiendommer.

Ikke noe palass

Lokalavisen skriver at prinsessen ønsker å «bygge på og heve den ene takflaten for å skape et asymmetrisk saltak», noe som vil øke boligens bruksareal. I tillegg vil hun rive et takoppløft mot vest. Forøvrig er byggetegningene og selve søknaden unntatt offentlighet.

Ifølge Bolig.ai har villaen nå et bruksareal på 287 kvadratmeter og et primærareal på 249 kvadratmeter. Tomten er på temmelig nøyaktig ett mål.

Märtha Louise, som i august skal gifte seg med sjamanen Durek Verrett, har siden 2003 bodd et mer usentralt sted i Bærum – Durudveien i Lommedalen. Hun står fortsatt som eier av denne eiendommen.