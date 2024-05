Fredag annonserte Kina, til nå, sitt mest kraftfulle tiltak for å vekke nytt liv i det kriserammede boliglånsmarkedet.

Den kinesiske folkebanken skroter effektivt den landsomfattende minstegrensen på boliglånsrentene på 2 prosent. Samtidig nedjusterer de minimumskravet til egenkapital for førstegangskjøpere til 15 prosent, og 25 prosent for andregangskjøpere. De tidligere kravene lå henholdsvis på 20 og 30 prosent.

Beijing oppfordrer også lokale myndigheter til å kjøpe opp boliger til «fornuftige» priser og tilby de til rimelige priser til folket, melder det statlige nyhetsmediet Xinhua News Agency.

Dramatisk prisfall

Tiltakene kommer etter at data offentliggjort fredag viser det mest drastiske boligprisfallet måned til måned på ett tiår. Prisen på nyboliger falt i april med 3,51 prosent, noe som er verre en mars da prisene falt med 2,7 prosent.

«Dette er den mest avslappede nedbetalingspolitikken noensinne i Kina,» sa Yan Yuejin, forskningsdirektør ved E-house China Research and Development Institute. «Det signaliserer at sentralregjeringen virkelig prioriterer etterspørsel etter boligkjøp.»

Bloomberg skriver at det svake boligmarkedet truer sosial stabilitet da protester øker og usolgte boligbeholdninger befinner seg på sitt høyeste nivå i åtte år. Med stans i byggearbeid og et økende antall utbyggere som misligholder, står rundt 5 millioner mennesker i fare for arbeidsledighet, skriver nettstedet.