MANGE SLITER: – Folk får jo hjelp inn på boligmarkedet, men frem til nå har det ikke vært noen løsning for dem som allerede er der. Det er ganske utfordrende for mange å være innelåst på den arenaen også, sier HILI-gründer Eilin Schjetne

MANGE SLITER: – Folk får jo hjelp inn på boligmarkedet, men frem til nå har det ikke vært noen løsning for dem som allerede er der. Det er ganske utfordrende for mange å være innelåst på den arenaen også, sier HILI-gründer Eilin Schjetne Foto: Iván Kverme

Knepet for å beholde boligen ved samlivsbrudd