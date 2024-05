SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Boligutbyggeren Selvaag Bolig leverte onsdag morgen sine resultater for første kvartal.

Salgsinntektene falt fra 734 millioner kroner i første kvartal i fjor til 628 millioner i år. Kostnadene holdt seg noenlunde like, og driftsresultatet falt følgelig til 65,6 millioner fra 85,5 millioner.

Lyspunktet er at netto solgte boliger økte fra 116 til 139 i kvartalet. Det er høyeste antall siden første kvartal 2022. Selskapet har også rundt 400 boliger for salg.

«Dersom bedringen i markedet fortsetter, har selskapet mulighet til å salgsstarte prosjekter med et potensial på ytterligere 700 boliger ut året», skriver de i kvartalsrapporten.

– Vi lykkes blant annet fordi vi alltid inngår fastpriskontrakter for bygging som inkluderer lønns- og prisstigning. Det gir oss god kostnadskontroll, sier adm. direktør Sverre Molvik.



Resultat pr. aksje falt til 0,60 kroner fra 0,70.

Utsiktene fremover

Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 671 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 3,95 milliarder kroner. Det er ned fra 1.097 i fjor, den gang med en verdi på 5,6 milliarder.

– Nyboligmarkedet har vært utfordrende de to siste årene med høye byggekostnader og høye levekostnader. Vi har likevel klart å holde ordrereserven på et nivå som sikrer resultater fremover, og opplever nå at byggekostnadene har stabilisert seg og at markedet har blitt bedre. Dette vil kunne gjøre det mulig å byggestarte flere prosjekter fremover, sier Molvik.