Nyheten kommer under et døgn etter at Presleys barnebarn, skuespiller Riley Keough, sa hun ville hindre et tvangssalg av bestefarens eiendom.

Keough er datter av Lisa Marie Presley, Elvis' datter, som døde i januar i fjor, bare 54 år gammel.

Et privat investeringsselskap hevder hun hadde et lån hos dem på 3,8 millioner dollar – drøyt 40 millioner kroner – da hun døde og at de har pant i Graceland. De gikk derfor til sak mot boet i fjor.

Keough har omtalt investeringsselskapets påstander som «bedragerske» og avvist at moren lånte penger av dem eller ga dem pant i den verdensberømte eiendommen.

(NTB)