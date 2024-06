VANT HOS STATSFORVALTEREN: - Advokaten min sa at man aldri kan vite hva Plan og bygg finner på. Men når det er fastslått at det ikke er avslagsgrunn hverken for adkomst, støy, uteoppholdsareal eller utseende har de ikke fått gehør for noen ting, sier Olav Wæthing. Foto: Iván Kverme