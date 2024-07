NORGES DYRESTE TRE? Det gedigne asketreet i Skådalsveien 23 C stikker grener i hjulene for Vanir Eiendom. Fra venstre: Arkitekt Lorentz Gedde-Dahl, advokat Ingeborg Sæveraas, Marius Eckmann og Bjørn Støylen. De to sistnevnte er aksjonærer i utbyggingsselskapet. Foto: Gard Setsaas