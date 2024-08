Dropper utbytte for første halvår

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Boligutbyggeren Selvaag Bolig leverte torsdag morgen sine resultater for andre kvartal.

Salgsinntektene falt fra 837 millioner kroner i andre kvartal i fjor til 620 millioner i år. Kostnadene falt kraftig, og dermed økte driftsresultatet til 96,6 millioner fra 63,7 millioner.

– Resultatene i kvartalet var solide. Dette skyldes i hovedsak gode prosjektmarginer som følge av at vi har inngått fastpriskontrakter for bygging på gunstige tidspunkt. I tillegg har vi solgt eiendom som bidrar positivt til resultatet, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Til tross for et solid kvartal, lar utbyttene vente på seg, etter en tøff tid for eiendomsbransjen.

«Nyboligmarkedet har vært utfordrende over tid, og antall boliger i produksjon har falt betydelig de siste to årene. Selskapet har også flere ferdigstilte usolgte boliger enn normalt. Styret har derfor besluttet å ikke betale utbytte for første halvår», heter det i kvartalsrapporten.

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, var 207 boliger for 1,4 milliarder kroner. Antallet solgte boliger er det høyeste siden fjerde kvartal 2021, og målt i verdi er salget det beste i selskapets historie.

– Dette vil bidra til å sikre inntekter og flere igangsettinger fremover. Vi planlegger også en rekke salgsstarter i andre halvår for å utnytte det positive momentet i markedet, som ser ut til å fortsette, legger Molvik til.