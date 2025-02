Kraftig prisoppgang for Obos-boliger

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo steg hele 6,1 prosent fra desember til januar, viser nye tall fra Obos mandag. På landsbasis var prisene opp 7,9 prosent.

– LANGT MER ENN VENTET: Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Prisene pleier å øke mye i januar, men dette var langt mer enn ventet. Selv om vi spådde en sterkere januar enn normalt, så tippet vi ikke et prisbyks i nærheten av dette, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en melding.

Karine Alsvik, makroøkonom i Handelsbanken, synes også Obos-tallene er sterke.

– Disse tallene er riktignok volatile, men indikerer en sterk start på året, sier hun.

I desember falt Obos-prisene 0,2 prosent i Oslo og 1,1 prosent på landsbasis. Det ga en prisoppgang på 7 prosent i hovedstaden og 5,4 prosent på landsbasis gjennom fjoråret.

– STERK START PÅ ÅRET: Karine Alsvik, makroøkonom i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram

Større andel mindre boliger

Obos mener noe av prisøkningen i januar kan forklares med at det er solgt en høyere andel ett- og toromsleiligheter og en lavere andel fireromsleiligheter enn i desember. Dessuten utgjorde mindre leiligheter – med sine høyere kvadratmeterpriser – en større andel av salget nå enn i januar for ett år siden.

– Obos-prisene i hovedstaden har steget med 9,6 prosent fra januar 2024 til januar 2025. Vi har tidligere anslått at prisene skal stige med 10 prosent i Oslo og 8 prosent på landsbasis i hele 2025. Med denne sterke starten kan det være et for forsiktig anslag, sier Monsvold.

Prisveksten for Obos-boliger nasjonalt er på 9,1 prosent det seneste året.

Boligbyggelaget rapporterer også om en markant økning i antallet omsetninger i januar. I Oslo var salgsveksten på 17 prosent, sammenlignet med januar i fjor, mens det ble satt ny januarrekord i omsetningen utenfor hovedstaden.

Eiendom Norge på onsdag

Eiendom Norge kommer med sine boligpristall for januar førstkommende onsdag klokken 11.00.

Etter de ferske Obos-tallene har Handelsbanken og Alsvik oppdatert sin boligprismodell, og de venter nå at Eiendom Norge-tallene onsdag vil vise en nominell vekst på 4,0 prosent.

– De nye lavere kravene til egenkapital vil trolig bidra til sterk vekst spesielt i første kvartal, sier Alsvik.

I desember var det en nominell prisvekst på 0,1 prosent og en sesongjustert prisoppgang på 1,0 prosent, ifølge Eiendom Norge.

I hele 2024 var boligprisene i Norge opp 6,4 prosent, til en gjennomsnittlig pris på 4.245.124 kroner pr. bolig.

– Fullt trøkk

Nylig meldte DNB Eiendom om et brennhett boligmarked og «eksplosiv» utvikling i januar, der det ikke var uvanlig med over 50 personer på visning.

Obos rapporterer også om travle visninger:

– Eiendomsmeglerne våre melder om fullt trøkk, sier Hans Anders Skjølberg, adm. direktør i Obos Eiendomsmeglere, mandag.

– Vi har omsatt 40 prosent flere boliger enn januar i fjor, så det er full fart i markedet og mange på visningene. Særlig i sentrumsnære strøk er det mange med i budrundene, sier han.