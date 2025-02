Kaos i leiemarkedet: – Vil bli den verste sommeren hittil

Året har startet med en sterk prisstigning på boligmarkedet. Disse økte salgsprisene kan tvinge flere over på leiemarkedet som allerede er under press, dette kan føre til at leieprisene vil stige merkbart.

– Vi står foran den fjerde sommeren med kaos i leiemarkedet, og dette vil bli den verste hittil. De sosiale forskjellene vil øke, sier Stian Carlsen, administrerende direktør i Utleiemegleren.



Hele bransjen varsler økende priser på salg av bolig, og forventer en enda større økning de nærmeste to til tre årene.

– Det er veldig viktig at politikerne nå skjønner alvoret utleiemarkedet står overfor. Det må gjøres noe med skattenivået på sekundærbolig så raskt som mulig, slik at vi snur trenden, og legger til rette for at små og mellomstore investorer igjen ser verdien i å investere i eiendom, og ikke minst at de som allerede eier sekundærboliger ser verdien ved å beholde dem. Kostnaden for å eie en sekundærbolig er blitt for høy for mange, sier Carlsen.

– Ikke for alle

Spesielt viser Carlsen til at folk i lavtlønnede yrker presses ut av storbyene. Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje økte med 3,8 prosent sammenlignet med januar i fjor. Dette kan føre til at det er en reell mulighet for at lavtlønnede yrker mister muligheten til både å leie og eie i storbyene.

– De økte salgsprisene presser leieprisene opp. Oslo, for eksempel, vil ikke lenger være for alle, og mangelen på arbeidstakere i enkelte yrkesgrupper vil bli en realitet, fortsetter Carlsen.