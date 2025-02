OBOS solgte boliger for 1,5 milliarder på én måned

I januar solgte OBOS 252 nye leiligheter og småhus i Norge, mer enn tre ganger mer enn i januar i fjor. Samtidig planlegges det å sette i gang bygging av over 1.600 boliger i år, noe som nesten er en dobling fra i fjor.

Boligbyggeren mener noe er i ferd med å skje i nyboligmarkedet etter flere år med sviktende salg og svært få byggestarter. I Oslo, hvor boligbyggingen er langt unna å dekke behovet, ble det i fjor ikke satt i gang ett eneste boligprosjektet i regi av OBOS.

Bedre tider

– Det ser langt lysere ut nå. Skal vi få til mer boligbygging, er det helt nødvendig at vi har kjøpere til boligene. Kuttet i egenkapitalkravet og utsiktene til lavere renter gjør at folk igjen tør å investere. Det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet, men fortsetter denne trenden vil boligbygging ta seg opp igjen sakte, men sikkert, sier Ingunn Andersen Randa, konserndirektør for boligutvikling storby i OBOS.

Store planer

OBOS planlegger å starte bygging av over 600 boliger i flere prosjekter i hovedstaden, blant annet på Ammerud, Ensjø og Løren. Det planlegges også byggestarter i Trondheim, Bergen og Stavanger.

Samtidig trapper OBOS Block Watne opp byggingen av eneboliger, rekkehus og leiligheter rundt om i landet.